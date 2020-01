Karacadağ zirvesinde kar altında muhtarlarla buluşma

Sorunların pratik çözümü için whatsapp hattı

Bağlar İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cabir Bülent Şerifler’in de katılımı ile Alatosun Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar ve muhtarlar, Başkan Beyoğlu’na yakın ilgi gösterdi. Başkan Beyoğlu’nun talimatıyla muhtarlar ile belediye arasında koordinasyon sağlanması için whatsapp hattı kurulması kararlaştırıldı. Böylelikle ilçe sınırları içerisinde bulunan 48 mahallenin muhtarları, mahallelerinin sorunlarını rahatlıkla belediyeye ulaştıracak ve belediyedeki ilgili birimler de pratik çözümler üretecek.

“Milletimize hizmet etmede engel tanımıyoruz”

Başkan Beyoğlu, millete hizmet etmede engel tanımadıklarını belirterek bu yüzden olumsuz hava koşullarına rağmen buraya kadar gelerek kırsal mahallerin muhtarları ve bu yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Beyoğlu, "Milletimizle aramızda hiçbir engel yoktur ve olamaz da. Allah’ın izni ile mevsim, zaman ve mesafe ayırt etmeksizin her tarafa her koşulda gideriz. Bugün de olumsuz hava koşullarını mazeret göstermeden buraya gelerek hemşerilerimizle bir arada olduk. Kar berekettir, rahmettir, umuttur. Kışın huzurlu geçmesi için tüm tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Bizim için anlamlı ve mutluluk verici bir buluşma oldu. Büyük bir değişim ve dönüşüm başlatmış durumdayız. Allah izin verirse kısa zaman içerisinde her şey çok daha farklı ve güzel olacak. Gönülden istediğiniz zaman çözülmeyecek sorun yoktur. Bizi bugün burada bağrına basan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.