SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, ara transfer döneminde ezeli rakibi Fenerbahçe’de forma giyen Oğuz Aydın'ı gözüne kestirdi. Bordo-mavililer, sarı-lacivertli formayı giyen Oğuz Aydın için temaslarını hızlandırırken, sarı-lacivertli ekibe yaptıkları teklifin detayları ortaya çıktı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi
Burak Kavuncu
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Devre arası transfer dönemine girilirken, Trabzonspor'dan kanat oyuncusu transferi için flaş bir hamle geldi. Bordo-mavili ekip Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı isterken, sarı-lacivertli ekibe de resmi teklifini iletti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA!

Trabzonspor un Fenerbahçe ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi 1

Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor.

FENERBAHÇE'DE ROTASYON GENİŞLEDİ! OĞUZ AYDIN...

Trabzonspor un Fenerbahçe ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi 2

Fenerbahçe'de Samsunspor'dan transfer edilen Musaba'nın ardından kanat rotasyonunda Kerem Aktürkoğlu, Nene, Asensio gibi isimlerinde bulunması eli rahatlattı. Sarı-lacivertli yönetim de Oğuz'un kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakarken, satın alma opsiyonunu eklemek istemediği gelen bilgiler arasında.

OĞUZ AYDIN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Trabzonspor un Fenerbahçe ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi 3

Oğuz Aydın'ın bu teklife "Hocam, kulüpler anlaşırsa Trabzonspor'da oynamak isterim" şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı. Fatih Tekke'nin ısrarla istediği bu transfer için kulüplerin yakın zamanda bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

TEKKE'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ...

Trabzonspor un Fenerbahçe ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi 4

25 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor’da forma giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikte çalışmıştı.

Trabzonspor un Fenerbahçe ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi 5

Bu geçmiş, bordo-mavili ekibin oyuncuyu yakından tanımasını ve transferi daha cazip görmesini sağlıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edinson Cavani futbolu bıraktı! İşte o duygu yüklü mesajıEdinson Cavani futbolu bıraktı! İşte o duygu yüklü mesajı
Moreno attı! Kolombiya efsanesi kayınpederi Valderrama coştuMoreno attı! Kolombiya efsanesi kayınpederi Valderrama coştu
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor Fatih Tekke Oğuz Aydın son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Gözler Suriye'de! 'Ya savaş ya çekil' mesajı verilecek: Türkiye detayı

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.