Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu! Milli isimden yanıt gecikmedi

Devre arası transfer dönemine girilirken, Trabzonspor'dan kanat oyuncusu transferi için flaş bir hamle geldi. Bordo-mavili ekip Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı isterken, sarı-lacivertli ekibe de resmi teklifini iletti.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA!

Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor.

FENERBAHÇE'DE ROTASYON GENİŞLEDİ! OĞUZ AYDIN...

Fenerbahçe'de Samsunspor'dan transfer edilen Musaba'nın ardından kanat rotasyonunda Kerem Aktürkoğlu, Nene, Asensio gibi isimlerinde bulunması eli rahatlattı. Sarı-lacivertli yönetim de Oğuz'un kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakarken, satın alma opsiyonunu eklemek istemediği gelen bilgiler arasında.

OĞUZ AYDIN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Oğuz Aydın'ın bu teklife "Hocam, kulüpler anlaşırsa Trabzonspor'da oynamak isterim" şeklinde cevap verdiği ortaya çıktı. Fatih Tekke'nin ısrarla istediği bu transfer için kulüplerin yakın zamanda bir görüşme daha yapacağı öğrenildi.

TEKKE'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ...

25 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor’da forma giydiği dönemde Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ile birlikte çalışmıştı.

Bu geçmiş, bordo-mavili ekibin oyuncuyu yakından tanımasını ve transferi daha cazip görmesini sağlıyor.