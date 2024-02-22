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Karacasu İlçe Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

İHA İHA
22.02.2024 08:43 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan 10 yataklı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Karacasu İlçe Devlet Hastanesi açılışa hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programı kapsamında hayata geçirilen yeni ve modern 10 yataklı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi önümüzdeki haftadan itibaren yeni hizmet binasında sağlık hizmeti sunmaya başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, kabul işlemleri tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edilen 10 yataklı İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek açılış öncesi yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı, Destek Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkanı, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, İl Ambulans Servisi Başhekimi ve Nazilli Devlet Hastanesi Başhekiminin eşlik ettiği ziyarette İl Sağlık Müdürü Şenkul, taşınma süreci ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul yeni hizmet binasında sağlık hizmeti sunacak olan 10 Yataklı Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun Karacasu’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

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