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Karacasu Memnune İnci MYO’dan yerel projelere destek sözü

10.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Karacasu Memnune İnci MYO’dan yerel projelere destek sözü

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO), Karacasu Kaymakamlığı’nın girişimleriyle başlatılan ‘Yöresel Değerlerimizi Yaşatalım’ projesine ortak oldu.GEKA’nın yöresel kalkınmanın sağlanması amacıyla destekleme kararı aldığı projede, Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi, Karacasu Memnune İnci MYO ve sivil toplum kuruluşları görev alacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO), Karacasu Kaymakamlığı’nın girişimleriyle başlatılan ‘Yöresel Değerlerimizi Yaşatalım’ projesine ortak oldu.

GEKA’nın yöresel kalkınmanın sağlanması amacıyla destekleme kararı aldığı projede, Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi, Karacasu Memnune İnci MYO ve sivil toplum kuruluşları görev alacak. Proje ile yerel istihdamın arttırılması, yöresel ürünlerin üretilmesi ve yenice kurulacak bir tesiste sergilenmesi ve satışı amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yöreye özgü hediyelik eşyalar da üretilecek. Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş Yüksekokul’un yöresel ürünleri üretecek kadın, engelli ve gençlere verilecek mesleki eğitim kursunda görev alacağını, öğretim elemanlarının atölyelerin altyapısının oluşturulmasında ve çalıştırılmasına öncülük edeceğini açıkladı. Bu projenin Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley’in öncülüğünde gerçekleştirileceğini ve tüm yerel kurumların desteğini aldığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, “Yöresel Değerlerimizi Yaşatalım projesi, 2021yılının Şubat Ayı’nda başlayacak ve yaklaşık 50 kişiye eğitim ve girişim desteği verilecek” dedi.

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