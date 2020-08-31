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Karacasu’da düğün, nişan ve sünnet yasaklandı

AYDIN HABERLERİ  | 31.08.2020 14:37 | Son Güncelleme

Aydın Karacasu ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Merkezi, vaka sayısının artması ve aynı doğrultuda temaslı sayısının da ciddi artış göstermesi nedeniyle İlçe Kaymakamı Ahmet Soley, başkanlığında olağanüstü bir şekilde toplandı.Temmuz ayına kadar tek bir vaka görülmemesiyle adından söz ettiren ilçede bugüne kadar 8 pozitif vaka tespit edildi.

Karacasu’da düğün, nişan ve sünnet yasaklandı

Aydın Karacasu ilçesinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve İlçe Salgın Yönetimi Merkezi, vaka sayısının artması ve aynı doğrultuda temaslı sayısının da ciddi artış göstermesi nedeniyle İlçe Kaymakamı Ahmet Soley, başkanlığında olağanüstü bir şekilde toplandı.
Temmuz ayına kadar tek bir vaka görülmemesiyle adından söz ettiren ilçede bugüne kadar 8 pozitif vaka tespit edildi. Pozitif vakalarla temas eden 108 kişi de her ihtimale karşı ev izolasyonuna alındı. Filyasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken Hıfzısıhha Kurulu önemli kararlar aldı. Kararlar arasında dikkat çekenlerden biri kahvehanelerde cam bardağın yasaklanması oldu. Ayrıca sağlık personelinden ve kolluk personelinden, eczacılar ve eczane çalışanlarından, her hafta Cuma günü PCR Test numunelerinin alınarak test için laboratuvara gönderileceği kaydedildi.

"Halı sahalar kapatıldı, düğünler yasaklandı"

Halı saha ve düğünlerle ilgili olarak, "İlçede vaka ve temaslı sayısında görülen hızlı artış nedeniyle ilçedeki halı saha ve spor tesislerinin 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 15 gün süre ile kapatılmasına, ilçedeki salgının hızla yayılıp ilçe merkezi ve ilçe genelinde vaka ve temaslı sayısı hızla yükseldiğinden, ilçe genelinde önceden izin verilmişler dışındaki düğün, nişan sünnet vb. tüm etkinliklerin 30 Ağustos 2020 Pazar günü saat 23.00’den itibaren salgının kontrol altına alınıp, vaka ve temaslı sayılarında azalmalar görülünceye kadar durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.
Ayrıca pazar yerine aynı anda 400’den fazla insan alınmayacağı ve ilçede kalabalık oluşan yerlerde havadan drone ile ateş ölçümü yapılacağı açıklandı. İlçede 3 vaka görülen Geyre Mahallesi ile bir temaslının düğüne katıldığı Işıklar Mahallesi 15 gün süreyle karantina alınmıştı.

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Şener Eczanesi
Merkez
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Doğa Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
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