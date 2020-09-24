Karacasu’da “Her öğrenciye 1 tablet ve internet” kampanyası başladı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde uzaktan eğitime katılamayan öğrenciler için örnek bir kampanya başlatıldı. Karacasu Kaymakamlığı tarafından başlatılan kampanyada internet ve bilgisayar erişimi olmayan öğrencilere 1 tablet ve internet verilecek.

Kovid-19 tedbirleri ile başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılında EBA üzerinden devam eden derslere katılamayan Karacasulu öğrenciler için harekete geçen Karacasu Kaymakamlığı, örnek bir kampanyaya imza attı. “Her öğrenciye 1 tablet ve internet” adıyla başlatılan kampanyada uzaktan eğitime erişim sağlayacak imkanı olmayan öğrencilere tablet ve internet desteği verilecek.

"Kaymakam Soley’den kampanyaya destek çağrısı"

Karacasu genelinde yapılan araştırmalar neticesinde çok sayıda öğrencinin uzaktan eğitime katılamadığını tespit ettiklerini ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley; “Yaptığımız araştırmalarda çok sayıda öğrencimizin EBA üzerinden eğitimi alabilecek Cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi herhangi bir eğitim aracına ve internet bağlantısına sahip olmadığını tespit ettik. Bu sebeple öğrencilerimizin eğitim ve öğretimden mahrum kalmamaları için Kaymakamlığımızca ‘Her öğrenciye 1 tablet ve internet bağlantısı’ adı altında bir kampanya başlattık” dedi.

Aydınlı hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet eden Kaymakam Soley; “Bu kampanyaya destek olmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız, istedikleri meblağı Ziraat Bankası Karacasu Şubesi nezdinde açılmış olan Karacasu Kaymakamlığı her öğrenciye 1 tablet ve internet bağlantısı adlı hesaba yatırabilirler. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı nu kampanyaya destek olmalarına davet ediyorum” dedi.



