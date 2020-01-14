YURTHABER
  4. Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

Karacasu’da kaçak avcılığa 4 bin lira ceza

AYDIN HABERLERİ  | 14.01.2020 09:29 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nden yapılan açıklamada, “Nazilli DKMP Şefliği Doğa koruma ve Av koruma kontrol ekiplerince, Karacasu Devlet avlağında yapılan av koruma kontrol denetim faaliyetlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2019-2020 MAK kararlarına muhalefetten 4 kişiye av kabahat tutanağı tutulmuş olup, toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yapılan av koruma kontrolleri kapsamında kaçak avlanan dört kişiye toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.
Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nden yapılan açıklamada, “Nazilli DKMP Şefliği Doğa koruma ve Av koruma kontrol ekiplerince, Karacasu Devlet avlağında yapılan av koruma kontrol denetim faaliyetlerinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa ve 2019-2020 MAK kararlarına muhalefetten 4 kişiye av kabahat tutanağı tutulmuş olup, toplamda 4 bin 252 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca 3 adet av tüfeğine el konulmuştur” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuçSon anketi duyurdu! Çarpıcı sonuç
Milli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdiMilli Eğitim Müdürü Karataş, madalya alan öğrencileri ödüllendirdi
Karacasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecekKaracasu MYO kurumsal logosunu ödüllü yarışmayla belirleyecek
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükçekmece, Kazakistan’ın Real Sport takımıyla “Dostluk Maçı” yaptı

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Buraya gelen hayran kalıyor

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

Karabük'te oto döşemecide çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Karabük'te oto döşemecide çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Aydın Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:56
Akşam
18:18
Yatsı
19:39

Aydın Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Esin Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Akar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Söke’deki saldırıda yaralanan genç kurtarılamadı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.