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Karacasu’da muhtarlar toplantısı yoğun bir katılımla yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 09.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından her ay geleneksel hale gelen muhtarlar toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti.Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç ve MHP Karacasu İlçe Başkanı Mehmet Uysal’ın yanı sıra daire amirleri STK temsilcileri ve muhtarların katıldığı toplantıda ilçeye yapılacak projeler ve muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları sorunların çözümü hakkında taleplerini dile getirildi.Daire amirlerinin eksiksiz olarak katıldığı toplantıda mahallelerinde su sorunu olan muhtarlar DSİ’den talepte bulunurken, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında olan bazı bölgelerde parke taşı döşeme işi yapılmadığını ve bununla ilgili de YİKOB’un desteğini beklediklerini ifade ettiler.Kaymakam Soley, “Karacasu için birlik olduk”Toplantıda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise ilçede gerçekleştirecekleri "Karacasu için Birlik Olduk" projesine destek veren başta AK Parti Aydın Milletvekillerine, Aydın eski valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın’ın yeni valisi Hüseyin Aksoy’a teşekkür etti.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal tarafından her ay geleneksel hale gelen muhtarlar toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti.
Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Ak Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç ve MHP Karacasu İlçe Başkanı Mehmet Uysal’ın yanı sıra daire amirleri STK temsilcileri ve muhtarların katıldığı toplantıda ilçeye yapılacak projeler ve muhtarların mahallelerinde karşılaştıkları sorunların çözümü hakkında taleplerini dile getirildi.
Daire amirlerinin eksiksiz olarak katıldığı toplantıda mahallelerinde su sorunu olan muhtarlar DSİ’den talepte bulunurken, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk sahasında olan bazı bölgelerde parke taşı döşeme işi yapılmadığını ve bununla ilgili de YİKOB’un desteğini beklediklerini ifade ettiler.
Kaymakam Soley, “Karacasu için birlik olduk”
Toplantıda Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ise ilçede gerçekleştirecekleri "Karacasu için Birlik Olduk" projesine destek veren başta AK Parti Aydın Milletvekillerine, Aydın eski valisi Yavuz Selim Köşger ve Aydın’ın yeni valisi Hüseyin Aksoy’a teşekkür etti. Projenin ilçede 19 kadın, engelli ve gence istihdam yaratacağını ifade eden Soley "1 Milyon bütçesi olan projemiz bittiğinde bölgemizde üretilen ürünlerin çeşitli işlemlerden geçirilerek üretilmesi ve paketlenerek sunulmasını sağlayacağız. Bunun için de atölyeler kurulacak toplamda 19 kişiye istihdam sağlayacak" dedi.
Başkan İnal, “Söz verdiğimiz her projeyi hayata geçireceğiz”
Başkan İnal, toplantıda yaptığı konuşmada, "Söz verdiğimiz her projemizin arkasındayız ve yapmaya devam ediyoruz. Geriye dönüp bakıldığında 10 yılda yapılmayan hizmetleri bir buçuk yıla sığdırdık. Ne söz verdiysem hepsini yapacağım. Bazı mahallelerimizdeki cemiyet yerlerinin tadilata ihtiyacı vardı. Bunları tamamlamak üzereyiz. Tadilat işleri tamamlandığında ihtiyaç olan mahallelerimizde de cemiyet yerlerinin yapımına başlayacağız. Kimse merak etmesin" dedi.
“Toplantımız olumlu geçti”
Her ay gerçekleşen toplantının bugünkü oturumunun olumlu geçtiğini ifade eden İnal "Her ay geleneksel hale getirdiğimiz toplantımızda bugün daire amirlerimizde bizlerleydi. Muhtarlarımız ilk ağızdan mahallelerindeki sorunlarını daire amirlerine iletme imkanı buldular. Bugün bizlerle birlikte olan ve toplantının organize edilmesinde emeği olan başta Ak Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Karacasu İlçe Başkanı Fuat Meriç, MHP Karacasu İlçe Başkanı Murat Uysal ve Daire amirlerimize, STK temsilcilerimize, Muhtarlarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Yine bugün programları dolayısı ile burada bulunamayan ancak gönlü bizlerle olan ve Ak Parti Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ve MHP Aydın İl Başkanımız Haluk Alıcık’a da teşekkür ediyorum. Kendileri bugün burada olmayı çok istediler. Başka programlarından dolayı bizlerle olamadılar" diye konuştu.

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