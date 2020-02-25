Karacasu’dan ’Yüzler’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Nazilli Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, (NAFOD) Karacasu’dan Yüzler adlı karma sergilerinin kapılarını Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin katılımı ile açtı.

Aydın Karacasu İlçesi’ne bağlı Alemler Mahallesi’nde dernek üyelerinin 10 yılı aşkın süredir çektiği fotoğraflar, kaybolmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerini, mahalle halkının renkli yüzlerini yansıtırken yörenin asırlardan beri en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi olan çömlekçiliğin yok olmaya yüz tutan fotoğraflarını gözler önüne seriyor.

NAFOD Başkanı Zeki Yavuzak sergi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bu sergimiz yaklaşık 10 yıldır çalıştığımız bir projedir. Bu serginin Efeler’de dördüncü ayağını gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm sanatseverlere teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verirken, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal da “Efeler’de dördüncü kez açılan Karacasu’dan Yüzler adlı sergi ile Karacasu’daki turizmin gelişmesine yardımcı olacakları için çok teşekkür ediyorum” dedi. “Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, “Ortaya çıkan eserlerden gurur duyuyorum. Sanat eseri haline gelmiş pek çok fotoğraf var. Karacasu Belediye Başkanımıza ve Efeler Belediye Başkanımıza sanata ve sanatçıya destek oldukları için teşekkür ediyorum.” dedi.

“Çalışmalara destek olacağım”

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ise “Karacasu’daki eserlerin burada sergileniyor olmasına hem sevindim hem de üzüntü duydum. Efeler İlçesi’nde böyle bir sergiyi sanatseverle buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Buradan bir davette de bulunmak istiyorum. Efeler İlçesi’nin yüzlerini de fotoğraflamak adına yapacağınız her türlü çalışmaya destek olacağımı bilmenizi istiyorum” dedi.

60 adet fotoğrafın yer aldığı sergi 28 Şubat 2020 Cuma gününe kadar Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası’nda sanatseverin ziyaretine açık olacak.

