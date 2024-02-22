Karacasu’nun yayla evleri zamana yenik düşüyor

Geçmişi yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayanan tarihi Karacasu ilçesi, “derinin, demirin, hamurun, çamurun, mermerin hayat bulduğu ilçe” sloganı ile tanıtım atağına girerken, ilçede son yıllarda artan yayla turizmi dikkat çekiyor. Her geçen gün cazibesini artıran Karacasu yaylalarında bulunan ve bir zamanlar bölgedeki vatandaşların yaz aylarında konakladığı yayla evleri adeta zamana yenik düştü. İlçe genelindeki vatandaşların yaz aylarında hem serinlemek hem de hayvanlarını otlatmak amacıyla taşındığı yaylalardaki evler, üreticiliğin azalması ve köyden kente göçlerin artması ile birlikte kendi hallerine terk edildi.

Zaran Yaylası’nda da yok olmaya yüz tutan yayla evlerine dikkat çeken tarihi semerciler arastasında 52 yıldır yorgancılık yapan ve Aydın’ın son yorgan ustalarından olan Ahmet Küçükkonuklar (65), soğuk yaylaların sıcak evlerine vurgu yaparak “‘Mal, sahibiyle ölür’ derler ya, Zaran Yaylası’ndaki yayla evleri de zamana yenik düştü. Her sene yazın yaylalara göçüp, şen şakrak insanların yaşadığı o evler yıkılmış, bakımsız ve perişan durumda” dedi.

