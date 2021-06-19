Karaciğer yetmezliğinden yoğun bakımda bulunan kadın, doku nakliyle yaşama tutundu

Salgının yaygın olduğu dönemde nakil bekleyen hastaların birtakım sıkıntılar çektiğini belirten Öztürk, bu süreçte yapılan doku bağışının hastayı hayata bağladığını anlattı.

Öztürk, Giresun'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan yapılan bağışın Sağlık Bakanlığınca kendilerine ulaştırıldığını ve vakit kaybetmeden nakli gerçekleştirdiklerini dile getirerek, operasyon sonrasında hastanın sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Taburcu edilen hastanın daha sonra Kovid-19'a yakalandığı ve kalple ilgili tedavi de gördüğünü kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Hastaya salgının pik yaptığı dönemde karaciğerin çıkması, tabiri caizse çölde yürürken vahaya rastlamak gibi bir şey. Bu tarz hastalarda en büyük sıkıntı beyin hasarı gelişmesi, geç kalınması durumunda nakli yapsanız da beyindeki hasarı geri döndüremiyorsunuz. Dolayısıyla belli aşamaya kadar sabrettikten sonra elinizde karaciğer olması bir hayatın kurtulması demek. Türkiye'de bağış sayısı zaten yeterli değil, bunun üzerine bir de salgın döneminde yoğun bakımların dolması, beyin ölümü bildirimlerinin yetersiz olması hayat bekleyen acil durumdaki insanların beklentisini boşa çıkarıyor."