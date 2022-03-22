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Karaciğerini taşıdığı oğlu için evlat nöbetinde

22.03.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dağa götürülen oğlu için oturma eylemine katılan baba Ali Akan: - "Bana karaciğerini veren kendisidir. Şu an yaşadığım süreyi ona borçluyum. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 932'nci gününde sürüyor.

Baba Ali Akan da Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinden 2017'de kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil oldu.

Akan, gazetecilere, oğlunun üniversitede okurken, 5 yıl önce tatile gideceğini söyleyerek evden çıktığını, o günden bu yana kendisinden haber alamadığını söyledi.

Oğlunun kendisine karaciğerini bağışladığını anlatan Akan, "Bana karaciğerini veren kendisidir. Şu an yaşadığım süreyi ona borçluyum. Oğlum lütfen gel. Hasretinle yanıyorum." dedi.

Akan, oğluna kavuşmak istediğini dile getirerek, "Sesimi duyurmak için geldim. Oğlum gelene kadar buradan ayrılmayacağım. Evladımın gelmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

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