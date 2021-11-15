Karadağ'ın hocasından olay sözler: Türkiye'den puan alacağız

Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu son maçında oynayacakları Türkiye maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda'nın grupta lider olmasını istediğini söyleyen Radulovic, "Hollanda, bu gruptaki en iyi takıma sahip. Grubu lider bitireceklerinden eminim. Ben de onların lider bitirmesini istiyorum. Hollanda, Dünya Kupası ile özdeşleşmiş bir süper güç." dedi.

Türkiye'ye karşı Hollanda maçındaki gibi oynayacaklarını söyleyen teknik direktör, "Hollanda'ya karşı gösterdiğimiz tutkunun, performansın aynısını Türkiye maçında da göstereceğiz. Türkiye'den puan alacağız. Elemeleri alabileceğimiz en çok puanla bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

