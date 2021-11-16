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Karadağ - Türkiye maçının İlk 11'leri belli oldu

16.11.2021 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu onuncu ve son hafta maçında A Milli Takımımız Karadağ'a konuk olacak. Kritik maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Karadağ - Türkiye maçının İlk 11'leri belli oldu

Norveç ve Hollanda'nın puan kaybıyla birlikte Türkiye'ye 2022 FIFA Dünya Kupası'na direkt katılma şansı da doğdu. A Milli Takımımız G Grubu 10. maçında Karadağ deplasmanına çıkıyor. Önemli maçın ilk 11'leri belli oldu.

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Christian Gittelmann yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.

EKSİKLER

A Milli Takımımız'da daha önceden kadrodan çıkarılan Cengiz Ünder bu maçta da olmayacka. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve Ozan Tufan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan kart cezalısı Mert Müldür kadroda yer alamayacak.

İLK 11'LER

Karadağ: Sarkic; Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic; Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic; Beciraj, Osmajic.

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Hakan, A. Ömür, Kerem, Halil, Burak.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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