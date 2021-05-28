YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Karadeniz Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Karadeniz Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

28.05.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!Kim Jong-un bu kez hayvanlara savaş açtı: Öldürün!
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Kastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındıKastamonu'daki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:13
Sabah
05:08
Öğle
12:47
İkindi
16:46
Akşam
20:16
Yatsı
22:03

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cumartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Tokatlıoğlu Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Tümünü Göster
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hakkari'de konuştu:

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

İzmir'de, Sloven sosyolog Slovaj Zizek'in kitap günlerine davet edilmesi protesto edildi

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Antalya'da su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de ekmek arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.