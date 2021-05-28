Karadeniz Bölgesi'nde 6 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 il için sağanak uyarısında bulundu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel, kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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