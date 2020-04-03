Karadeniz Bölgesi'nde koronavirüs tedbirleri sürüyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurdukları Operasyon ve İletişim Merkezinde süreci hastalığın ilk günlerinden itibaren yönettiklerini belirtti.

Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı, aile hekimliği uzmanları, epidemiyologlar, alanında deneyimli hekimler ve sağlık çalışanlarından oluşan 40 kişilik ekiple ildeki durumu takip ederek yapılması gereken çalışmaları planladıklarını anlatan Oruç, "7 gün 24 saat görev yapan merkezde Sağlık Bakanlığı ile sürekli doğrudan iletişim halindeyiz. Bu merkeze bağlı olarak ilçelerde de operasyon ve iletişim merkezi oluşturuldu. Hastanelerdeki tüm ihtiyaçlar da bu merkez üzerinden takip ediliyor." ifadesini kullandı.

Sağlık tesislerinde malzeme sıkıntısı bulunmadığını vurgulayan Oruç, Bakanlığın düzenli olarak maske, koruyucu ekipman ve dezenfektan gönderdiğini aktardı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de otomobille seyahat eden vatandaşların ateşini ölçerek evden çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.