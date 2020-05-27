Karadeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

Jandarma ekipleri de kısıtlamalara uyması için ilçe ve köylerde denetimlerine devam ediyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri, kent merkezinde yürüyüşe çıkanlara sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıda bulundu.

Denetimde sosyal mesafe konusunda vatandaşlar ve çalışanlar da uyarıldı.

Ekipler, salgın sürecinde 4 bin 162 market, fırın, pastane, restoran, lokanta ve kasap gibi alanı kontrol etti.

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, toplu yaşanılan yerlerde maske ve eldiven takma zorunluluğunun getirilmesi ile iş yerlerini denetledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak için iş yerlerindeki denetimlere devam etti.

- Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri cuma gününe kadar çalışmalarını aralıksız sürdürecek.

Kentte emniyet ve jandarma ekiplerince de denetimler yapılıyor.

Oluşturulan kontrol noktalarında sağlık ekiplerince vatandaşların ateşleri ölçülmeye devam ediyor.

- Çorum

Çorum Belediyesi, Kovid-19 salgınına karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile ortak kullanım alanlarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, Gazi, İnönü ve Bahabey caddelerindeki iş yerlerinin yanı sıra berber, kuaför ve güzellik merkezlerini de ücretsiz dezenfekte ediyor.

Halk otobüsleri, ticari taksiler ve camilerde de çalışma yapan ekipler, talep gelmesi durumunda evlerde de dezenfekte hizmeti sunuyor.

Semt pazarlarında da zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların vücut ısısını ölçüp maske vererek içeri alırken, polis ekipleri sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda denetimlerine devam ediyor.