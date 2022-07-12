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Karadeniz Bölgesi'nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin inşası sürüyor

12.07.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Bölgesi'nin ilk Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinin inşası sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen "Bilim Merkezi ve Planetaryum" projesinin yüzde 60'ı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun-Ordu kara yolu Gelemen mevkisinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğiyle kente kazandırılan Bilim Merkezi ve Planetaryum projesinde inşaat sürüyor.

12 bin metrekare alanda yapılan proje, 27,3 milyon liraya mal olacak. Çelik konstrüksiyon üzerinde yapılan planetaryumun yüzde 60'lık kısmı tamamlandı. Yapı içinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu ile sergi alanı da yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çocuklar ve gençler için yapılan hizmetlere kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Nesillere yapılan yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılmış bir yatırım olduğuna işaret eden Demir, "Gençlerimizin spor, eğitim, kültür, sanat ve bilim alanlarında yetişmesi ve çok başarılı olması için sayısız çalışmalar yürütüyoruz. Karadeniz'de ilk olacak Bilim Merkezi ve Planetaryum da o çalışmalardan biri. Bu merkeze 7'den 70'e herkes ilgi duyacak. Gençlerimize, çocuklarımıza, Samsun'da yaşayan herkese farklı bir ufuk açacak, temel oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artık teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten, tasarlayan, bunu da bilinenlerin yanı sıra yenilikçi, bilim temelli teknolojilerle yapan bir ülke olduğuna dikkati çeken Demir, şunları kaydetti:

"Bunun için de olmazsa olmaz en önemli varlığımız, insanımız. Onların bu konuda yetkinliklerinin artırılması, bilim ve teknoloji tabanlı yetiştirilmesinde bilim merkezleri önem taşıyor. Bu amaçla bu proje şehrimizi bilim anlamında da geleceğe taşıyacak. Samsun, her alanda olduğu gibi bilim ve teknolojide de kurulacak merkez ile örnek olacak. Gençlerimizin kendilerini tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için her imkan olacak."

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