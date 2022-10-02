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Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek gemi bu hafta göreve başlayacak

02.10.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin: - "Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz" - "Gemi, bu hafta Filyos Limanı'na intikaliyle beraber hemen operasyona başlayacak"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek "Seven Arctic" isimli geminin bu hafta Filyos Limanı'na gelerek hemen operasyona başlayacağını bildirdi.

TPAO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'na gelen "Seven Arctic" isimli gemide incelemelerde bulunan Bilgin, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ndeki önemli evrelerden birisinin daha tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Projeye ilişkin son bilgileri paylaşan Bilgin, "Bütün sistemi kontrol edecek olan kordon bağı hattı, toplamda 180 kilometre serilecek. Kordon bağı hattının 40 kilometresi sığ deniz kısmına serilecek. Bu, bir başka gemiyle beraber geldi. O gemi şu anda Filyos Limanı'nda. 140 kilometresi ise bu geminin üzerinde. Bu 'kordon bağı ünitesi' aslında elektrohidro mekanik kontrol ünitelerini ve bütün sistemin aklını taşıyan bağlantı birimidir." ifadelerini kullandı.

Bilgin, "Gemi, bu hafta Filyos Limanı'na intikaliyle beraber hemen operasyona başlayacak. Bu gemi, açık denizlerde faaliyet gösteren en yüksek teknolojik gemilerden bir tanesi. Ana yüklenicilerimizden birisi olan Supsea 7 firmasının gemilerinden birisi. Gemide yaklaşık 120 personel faaliyet gösterecek. Bunun yanı sıra 1000 ton ağırlığında yük kaldırabilen vinçler ile 600 ton gerilme uygulayabilen kablo çekicileri de geminin üzerinde." bilgisini paylaştı.

- "Çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor"

Bütün projenin üç faz içerisinde yürütüldüğüne dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunlardan birisi deniz tabanına yerleştirilecek olan ekipmanlar, diğeri karada yapılacak olan kara işleme tesisleri ve üçüncüsü de bunların arasındaki boru hatları... Bu boru hatları projesinin üçüncü bileşenini devreye sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla aslında iki tane ana boru hattı, yardımcı boru hattı ve ana kontrol ünitesinin serilmesi işlemini tamamlayacak olan gemiyle çalışmalarımız tüm hızıyla başarılı şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin geleceğine katkı sunmak için gece gündüz var gücümüzle çalışıyoruz. Başarılı çalışma yürütüyoruz. Bugüne kadar hedeflerimize ulaşma konusunda hem yüklenici firmalarımızın tamamıyla hem kendi ekiplerimizle gece gündüz kesintisiz çalışma içerisindeyiz. Takvimden herhangi bir sapma yok, tam gaz devam."

- Seven Arctic'in yıl sonunda çalışmalarını tamamlaması öngörülüyor

1000 ton vinç kapasitesine sahip ve 162 metre uzunluğundaki Seven Arctic, derin denizde ana kordon bağı hattının denizden 30 kilometre açıktan Sakarya Gaz Sahası kuyuları alanına kadar yerleştirilmesini sağlayacak ve büyük deniz tabanı yapılarının inşa işlerini gerçekleştirecek.

Seven Arctic'in yıl sonunda çalışmalarını tamamlaması öngörülüyor.

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