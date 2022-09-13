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Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak

13.09.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Şöleni 18 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Maçka'da Buluşalım-Bir Karadeniz Şöleni", KüçükÇiftlik Park'ta 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Karadenizlilerin ve Karadeniz müziğini sevenlerin bir araya geleceği etkinlikte Ekin Uzunlar, Zeynep Başkan, Niyazi Koyuncu, Allame, Samida ve Yayla Trio ile Onur Atmaca sahne alacak.

Kemençe ve tulum seslerinin yankılanacağı etkinlikte, horon ekibi gösterisi, yöresel lezzetlerin sunumu ve el sanatlarına dayalı atölyeler de yapılacak.

Konser, URU, United Media ve Karadeniz FM iş birliğiyle düzenlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Müzik Maçka Karadeniz Ekin Uzunlar

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