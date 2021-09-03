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Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'e 128 öğrenci ile katılacak

03.09.2021 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesi TEKNOFEST'e 128 öğrenci ile katılacak

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021'e (TEKNOFEST 2021) 128 öğrenci ile katılacağı bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin gelişen ve üreten bir ülke olması, teknoloji alanında olduğu gibi diğer tüm alanlarda da kendine yeten bir topluma dönüşmesi amacıyla TEKNOFEST'in organize edildiği belirtildi.

KTÜ'nün de paydaş olduğu TEKNOFEST'in bu yıl, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 34 kategoride gerçekleştirileceğine işaret edilen açıklamada, ilkokul seviyesinden lisansüstü mezun seviyesine yüzlerce gencin katılabileceği aktarıldı.

"TEKNOFEST 2021 Teknoloji Yarışmaları" için birçok kategoride takımlar halinde başvuruda bulunan, milli teknoloji hamlesi yolunda emek veren KTÜ öğrencilerinden 128'inin finale kalmaya hak kazandığının altı çizilen açıklamada, "Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi kullanıldı.

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