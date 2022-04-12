Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Ukrayna'da son zamanlarda yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle kendi üniversitelerinde çalışma imkanı kalmayan akademisyenleri Trabzon'a davet etti.
Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin vizyonuna uygun olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca KTÜ'de yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olarak çalışmak isteyen ve İngilizce yeterliliği bulunan Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, Uluslararasılaşma Birimi ile iletişime geçmesi gerekiyor.
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