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Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet

12.04.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesinden Ukraynalı akademisyenlere davet

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Ukrayna'da son zamanlarda yaşanan olağanüstü koşullar nedeniyle kendi üniversitelerinde çalışma imkanı kalmayan akademisyenleri Trabzon'a davet etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, üniversitenin vizyonuna uygun olarak, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca KTÜ'de yabancı uyruklu sözleşmeli öğretim elemanı olarak çalışmak isteyen ve İngilizce yeterliliği bulunan Ukrayna vatandaşı akademisyenlerin, Uluslararasılaşma Birimi ile iletişime geçmesi gerekiyor.

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