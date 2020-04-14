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Karadeniz Teknik Üniversitesine 7 yıl sürecek proje için 8,75 milyon lira destek

TRABZON HABERLERİ  | 14.04.2020 15:55 | Son Güncelleme

Üniversitenin Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı'nda açılan "Teknoloji Transfer Ofislerinin Hedef ve Performans Odaklı Desteklenmesi 2019 Yılı Çağrısı" kapsamında destek kazandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TTM) 7 yıl sürecek projesine 8,75 milyon lira destek sağlayacak.

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı'nda açılan "Teknoloji Transfer Ofislerinin Hedef ve Performans Odaklı Desteklenmesi 2019 Yılı Çağrısı" kapsamında, Mekezin desteklenmesinin uygun bulunduğu belirtildi.

Merkezin, 2012 yılından beri üniversite-sanayi iş birliğini geliştirme kapsamında, sektörden üniversiteye, üniversiteden sektöre bilginin doğru ve zamanında akışında, hedef odaklı çalışarak koordinatör role büründüğü vurgulandı.

Akademik çalışmaların sanayiye uyarlanması ve hızlı şekilde ticarileşmesine katkıda bulunan Merkezin, üstlendiği arayüz kimliğiyle sonuç odaklı çalışarak hedef kitleye birebir hizmet eden, ulusal ve uluslararası paydaşları ile etkili iletişimi sağlayarak iş birliğinde bulunan sürdürülebilir bir yapıyla faaliyetlerine devam ettiği aktarıldı.

Merkezin 2017-2019 yılları arasında, TÜBİTAK 1601 Yenilik Ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında da destek aldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Merkez bu destekle birlikte, KTÜ'nün sahip olduğu altyapı ve akademisyen havuzunun yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ihtiyaçların karşılanmasında kullanılmasını sağlamak, Ar-Ge ve yenilik odaklarında hedef kitlenin gelişmesine katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi iş birliğinde bir köprü vazifesi görerek, ilgili iç ve dış destek birimleriyle iş birliği ve uyum içerisinde arayüz kimliği gibi faaliyetlerine hız vermiştir. 2019 yılında TÜBİTAK 1601 projesi başarı ile tamamlanarak TÜBİTAK 1513 programına başvuru yapılmıştır. Bu programa Türkiye'nin birçok Teknoloji Transfer Ofisi de başvuru yaptı."

Değerlendirmeler sonucunda, Merkezin, desteklenen Teknoloji Transfer Ofislerinden biri olmayı başardığına dikkat çekilen açıklamada, "7 yıl sürecek projenin yıllık bütçesi 1,25 milyon lira, toplamda ise 8,75 milyon liradır. KTÜ TTM, TÜBİTAK 1513 projesinin de desteklenmesi ile faaliyetlerini artırarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, TÜBİTAK, KTÜ Rektörlüğü, tüm KTÜ camiası ve bölge iş birliklerine teşekkür edilerek, ülkeye, bölgeye ve üniversiteye hayırlı olması temenni edildi.

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