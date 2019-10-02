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Karadeniz usulü sebzeler kurutuluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

Ordu’da sebzeler bilinenin aksine odun ateşinde yakılarak ısıtılan taş fırınlarda kurutulmaya başlandı.

Karadeniz usulü sebzeler kurutuluyor

Kabadüz ilçesinde ev hanımlarının kış hazırlıkları sürüyor. Sonbahar mevsimin başladığı bugünler ev hanımları kışlık yiyecekleri sebzeleri taş fırınlarında kurutuyor.

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İmece usulu bir araya gelen ev hanımları tarlalarından topladıkları fasulyeleri odun ateşinde kızdırılan taş fırınlarda kurutularak fasulyeler farklı bir lezzete bürünüyor.
Kış mevsiminde yiyecekleri fasulyeleri taş fırınlarda kurutmaya başladıklarını anlatan Gönül Duran, "Komşularımızla birlikte kış mevsiminde yiyeceğimiz fasulyelerimizi kurutuyoruz. Zor iş olduğu için imece usulu birbirimize yardımcı oluyoruz. Sabahın erken saatlerinde yaktığımız fırınlar istenilen ısıya ulaştığında fasulyeleri fırının içine koyuyoruz. Burada yavaş yavaş kuruyan fasulyeler çok lezzetli bir hal alıyor" dedi.

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Duran, sebzelerin sadece Karadeniz Bölgesi'nde taş fırınlarda kurutulduğunu sözlerine ekledi.

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karadeniz usulü sebze kurutma sebze kurutma kışlık hazırlıkları

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