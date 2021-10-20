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KARADENİZBİRLİK ayçiçeği üreticisine ton başına 250 lira fark ödemesi yaptı

20.10.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KARADENİZBİRLİK ayçiçeği üreticisine ton başına 250 lira fark ödemesi yaptı

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KARADENİZBİRLİK), ayçiçeği üreticisine ton başına 250 lira fark ödemesi yaptı.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, ayçiçeği alım sezonu başlangıcında ton başına belirlenen 5 bin liralık ön alım fiyatının sonrasında üreticiye 250 lira fark ödemesi yapılarak ayçiçeği alım fiyatını 5 bin 250 liraya yükselttiklerini bildirdi.

Birliğin böylece, ayçiçeği alım fiyatında geçen yıla göre yüzde 38'lik artış sağladığını vurgulayan Erarslan, "Birlik olarak, çiftçileri piyasa şartlarına göre korumaya devam ediyoruz. 250 liralık fark ödemeleri üretici hesaplarına yatırıldı. Bu fiyat farkı tüm üreticilerimiz için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Ayçiçeği ürün alım kampanyasının devam ettiğine işaret eden Erarslan, şunları kaydetti:

"Fiyat farkları birliğimize ürün teslim eden tüm çiftçilerimize peşin olarak ödenecektir. Yönetim Kurulumuz ayçiçeği fiyatını belirlerken ithal yağlık ayçiçeği ve ham ayçiçeği yağı fiyatları, döviz kurları, gümrük vergileri, dünya ve Türkiye rekoltesi, üretim maliyetleri, destekleme ve prim ödemeleri, diğer bitkisel yağlar ile üretici beklentilerini tek tek değerlendirmiştir. Ülkemizde üretimi halen yeterli olmayan ve en büyük ithalat kalemlerinden birini teşkil eden yağlı tohumların yetiştirilmesi çok önemlidir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak Birliğimiz, kısıtlı kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir, etmeye de devam edecektir."

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