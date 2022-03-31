KARADENİZBİRLİK'ten üreticiye 46 milyon lira destek

Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (KARADENİZBİRLİK), 2022 yılı ayçiçeği ekilişleri nedeniyle üretici ortaklarına 16 milyon lira nakdi, 30 milyon lira da ayni kredi desteği sağladığı bildirildi.

KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan yaptığı yazılı açıklamada, her ekim döneminde üretici ortaklarını tarlaya tohum atmadan desteklediklerini hatırlattı.

2022 yılı ekilişleri için de üreticilerin finansman ihtiyaçlarına ayni ve nakdi kredileri ile yardımcı olmaya devam ettiklerini vurgulayan Erarslan, "Birliğimiz bu amaçla 2022 yılı yağlı tohum ekilişlerine yönelik olarak üretici ortaklarımıza üretim öncesi tarla hazırlığı için 16 milyon lira tutarında nakdi kredi dağıtımı yapmış, başta tohum, zirai ilaç ve yağ olmak üzere yaklaşık 30 milyon lira değerinde de ayni katkı sağlayarak toplamda 46 milyon lira tutarında kredi dağıtmıştır. Sınırlı imkanlara rağmen ortak üreticilerimize hizmetlerimiz artarak devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin bölgede potansiyeli olan ayçiçeği üretimini artırmak ve ülke yağlı tohum ihtiyacının ithalat ile değil yerli üretimden karşılanmasına katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Erarslan, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda ortaya çıkan ayçiçeği yağı fiyatlarındaki aşırı dalgalanmanın önüne geçmek ve ayçiçeği üretiminin artırılarak ithalata bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu yüzde 100 yerli üretim olup, üretim artışı için birliğimizce ayni ve nakdi kredi imkanları kullanılarak üreticilerimiz desteklenmektedir. Ancak yeterli artışın olması için kesinlikle devlet bir an önce (2022 yılı ekimi henüz başlayacakken) ürün destekleme primi ödeme miktarlarını önemli ölçüde artırmalı ve ekim yapılmadan açıklamalıdır. Ayrıca, üretici çiftçimizden kesilen yüzde 2 oranındaki ayçiçeği ürünündeki stopajın kaldırılması da ayçiçeği ekimini teşvik edecektir."

KARADENİZBİRLİK'in ülke ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayan Erarslan, "Birliğimiz üreticisinden aldığı ham madde ile ürettiği yüzde 100 saf ve helal sertifikalı olan KARADENİZBİRLİK markalı ayçiçeği yağı ile de tüketiciye hizmet vermekte ve bu konuda, piyasayı regüle ederek, aşırı fiyat artışlarını önlemekte, bölge ve ülke ekonomisine de katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

