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Karadeniz'de 6 il için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

ÇORUM HABERLERİ  | 22.01.2020 16:53 | Son Güncelleme

Karadeniz'de 6 il için soğuk ve yağışlı hava uyarısı

ÇORUM (AA) - Karadeniz Bölgesi'nde Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Sinop ve Kastamonu'nun yarından itibaren Karadeniz üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Kar yağışının cuma gününden itibaren söz konusu illerin 200 metre ve üzeri rakımlı bölgelerinde yoğunlaşacağına dikkat çekilen açıklamada, rüzgarın kıyı kesimlerde cuma günü sabah saatlerine kadar saatte 30 ila 50 kilometre esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yağışların cuma günü akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede hafta sonunun az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin puslu ve yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, soğuk ve yağışlı sistemle azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ancak cumartesi günü gündüz saatlerinden itibaren hissedilir derecede artması bekleniyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışının yanı sıra hafta sonunda beklenen sis ve oluşabilecek su baskını, ulaşımda aksama, buzlanma ve don, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Meteoroloji soğuk ve yağış uyarısı

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