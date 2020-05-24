Karadeniz'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat, Amasya, Çorum ve Çankırı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar, getirilen serbestlikle Ramazan Bayramı'nda dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Samsun'da Kovid-19 salgını nedeniyle arife gününden itibaren başlayan ve bayram sürecinde devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Bugün 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara bir süreliğine getirilen serbestlik kapsamında güneşli havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaptı, bazıları da ATM'lerden para çekti.

Park ve bahçelerde oturan vatandaşlar, uzun zamandır göremediği arkadaşları ile sosyal mesafe kurallarına uyarak sohbet etti.

Samsun'da uzun zamandır boş olan sahiller, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla doldu.

Vatandaşlar, sahil kenarlarında oturup deniz ve güneşin keyfini çıkardı.

- Sinop

Sinop'ta yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulanması kapsamında tekrar sokağa çıktı.