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Karadeniz'de ağlara takılmaya başlayan hamsi balıkçıları umutlandırdı

SİNOP HABERLERİ  | 22.10.2020 15:05 | Son Güncelleme

Karadeniz'de ağlara takılmaya başlayan hamsi balıkçıları umutlandırdı

SİNOP (AA) - Karadeniz'de az miktarda ağlara takılmaya başlayan hamsi balıkçıları umutlandırdı.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan ve bol miktarda palamut avlayan balıkçıların yeni umudu hamsi oldu.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, bölgede hamsi avcılığının kısa süre içinde başlamasını beklediklerini söyledi.

Palamut ve hamsi avcılığının kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Tuncer, "Şu ana kadarki bölümde palamut yüz güldürdü. Kasımla birlikte hamsi avının da başlamasını bekliyoruz. Yavaş yavaş ağlarımıza hamsi takılmaya başladı. Umudumuz hamsinin bol ve bereketli olması." diye konuştu.

Tuncer, hamsinin çok değerli bir balık olduğuna dikkati çekerek, "Hamsi bol olunca diğer balıkların da fiyatı düşüyor. Balıkçı esnafı çok kazanırken, vatandaş ucuza balık tüketme fırsatı buluyor. İnşallah hamsi her kesimin yüzünü güldürecek." ifadelerini kullandı.

Sinop'ta az miktarda avlanan hamsi tezgahlarda kilogramı 25 liradan satışa sunuluyor.

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