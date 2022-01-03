Karadeniz'de avlanan 8 kilogramlık levrek 2 bin liradan satışa sunuldu

Ordu açıklarında avlanan 8 kilogram ağırlığındaki levrek, 2 bin liradan satışa sunuldu.
Gece Karadeniz'e açılan balıkçıların yakaladığı levrek, Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahında yerini aldı.
İlçede yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapan Emrah Kılıç, gazetecilere, balıkçıların ağlarına 8 kilogramlık levrek takıldığını belirterek, bu ağırlıktaki levreklerin çok nadir tutulduğunu söyledi.
Kilogramını 250 liradan satışa sundukları balığın toplam fiyatının 2 bin lira olduğunu ifade eden Kılıç, balığın gün içinde restoranlar tarafından satın alınmasını beklediklerini kaydetti.
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