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  4. Karadeniz'de avlanan 8 kilogramlık levrek 2 bin liradan satışa sunuldu

Karadeniz'de avlanan 8 kilogramlık levrek 2 bin liradan satışa sunuldu

03.01.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de avlanan 8 kilogramlık levrek 2 bin liradan satışa sunuldu

Ordu açıklarında avlanan 8 kilogram ağırlığındaki levrek, 2 bin liradan satışa sunuldu.

Gece Karadeniz'e açılan balıkçıların yakaladığı levrek, Perşembe ilçesindeki balıkçı tezgahında yerini aldı.

İlçede yaklaşık 10 yıldır balıkçılık yapan Emrah Kılıç, gazetecilere, balıkçıların ağlarına 8 kilogramlık levrek takıldığını belirterek, bu ağırlıktaki levreklerin çok nadir tutulduğunu söyledi.

Kilogramını 250 liradan satışa sundukları balığın toplam fiyatının 2 bin lira olduğunu ifade eden Kılıç, balığın gün içinde restoranlar tarafından satın alınmasını beklediklerini kaydetti.

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