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Karadeniz'de deniz çöpü sorunu çalıştayda ele alındı

07.10.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu: - "Karadeniz kıyısında bulunan her ülke, her şehir Karadeniz'i katı atık ve deniz çöplerinden kurtarmak için ortak çaba göstermeli ve akarsulardan kaynaklı katı atık kirliliği ile diğer kirleticileri azaltmak için de akarsu havzalarındaki tüm ülkelerle çalışmak zorundadır"

Trabzon'da, "Karadeniz'de Deniz Çöpü Sorununun Ortaklar ve Paydaşlarla Ele Alınması, Ortak Çözümler Üretilmesi" çalıştayı düzenlendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi liderliğinde, Avrupa Birliği Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programının desteklediği "Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Halkın Farkındalığının Artırılması ve Deniz Çöplerinin Azaltılması" projesi kapsamında kentte bir otelde çalıştay gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da yer aldığı Karadeniz'i çöp probleminden, katı atıklardan arındırmaya yönelik projenin önemine değindi.

Karadeniz'in, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan'a kıyısı olduğunu belirten Ustaoğlu, "Karadeniz kıyıdaş ülkelerin dışında Orta Avrupa ve Balkanlar dahil 23 ülkenin akarsular aracılığı ile etkilendiği ve ne yazık ki kirletildiği bir iç denizdir de. Bu nedenle Karadeniz kıyısında bulunan her ülke, her şehir Karadeniz'i katı atık ve deniz çöplerinden kurtarmak için ortak çaba göstermeli ve akarsulardan kaynaklı katı atık kirliliği ile diğer kirleticileri azaltmak için de akarsu havzalarındaki tüm ülkelerle çalışmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Ustaoğlu, deniz kirliliğinin tüm insanlığın problemi olduğunun altını çizerek, bu ve benzeri bilimsel yöntem ve kriterlere dayalı toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik proje ve çalışmaların, katı atık sorununu kaynağında çözme noktasında önemli olduğuna dikkati çekti.

Karadeniz'de kirliliği azaltmaya yönelik her türlü çalışma ve projeye imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini aktaran Ustaoğlu, çalışmayı yürüten kuruluşlara teşekkür etti.

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş da yüzde 80'i plastiklerden oluşan deniz kirliliğinin Karadeniz'de de hızla artmakta olduğunu söyledi.

Deniz kirliliğinin giderilmesi konusunda üniversite olarak her türlü destek ve katkıyı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayan Okumuş, projeye destek veren kuruluşlara ve ülkelere teşekkür etti.

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi ve projenin yürütücüsü Doç. Dr. Coşkun Erüz de tüm dünyada olduğu gibi Karadeniz'in de kirlenmeye başladığını ifade ederek, deniz kirliğine sebep olan çöplerin yüzde 80'ine plastik atıkların sebep olduğunu, plastik atıkların ömrünün ise yaklaşık 500 yılın üzerinde olduğunu kaydetti.

Deniz çöpü sorununun her kesimin sorunu olduğunu belirten Erüz, önemli aşamalara gelinen projede, deniz kirliliğiyle mücadelede bilimsel yöntemler ve bilimsel kabullere dayalı çözümleri topluma aktaracaklarını sözlerine ekledi.

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