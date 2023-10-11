Karadeniz’de “kahverengi kokarca” alarmı: "Topyekun mücadele başlatılmalı"

Toplantıda, kahverengi kokarcaya karşı topyekun mücadele başlatılması gerektiği vurgulandı.

İstilacı bir tür olan “kahverengi kokarca” zararlısının tarım ürünlerine zarar vermesinin önlenmesi için uygulanacak eylem planını belirlemek amacıyla yapılan toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “kahverengi kokarca” ile mücadelede yapılması gereken çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

“300’E YAKIN BİTKİ TÜRÜNDE BÜYÜK ÖLÇÜDE ZARAR VERİYOR”

“Kahverengi kokarca” zararlısının, hızla yayıldığını, fındıkta şekilsiz, lekeli ve çürük meyve oluşumuna sebebiyet verdiğini ve 300’e yakın bitki türünde büyük ölçüde zarar meydana getirdiğini belirten Sağlam, “İlk olarak yapacağımız mekanik mücadelede toplama ve imha yöntemiyle yıl içinde oluşabilecek popülasyon düşürülebilir. Kışlaklara çekilme öncesinde biyoteknik mücadele yapabiliriz. Kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede şu an İl ve ilçe Orman Müdürlüğümüzce 17 ilçemizde teknik ekiplerimiz oluşturuldu. Bahar dönemi için organize bir şekilde kimyasal mücadele için bilgilendirmeler yapılacaktır” dedi.

“TOPYEKUN MÜCADELE ETMEMİZ GEREKİYOR”

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak yaptığı konuşmada, kahverengi kokarca için etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğine vurgu yaparak, “İlimizin ve bölgemizin en önemli ürünü olan fındığı, birkaç sene içerisinde mücadele edilmez ise büyük ölçüde zarara uğratacak bir zararlıdan bahsediyoruz. Başlayacağımız mücadelemizde İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görevlendirilmesiyle, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, borsalar, ticaret odaları ve muhtarlarımız ile birlikte topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“SEFERBERLİK HALİNDE ‘KAHVERENGİ KOKARCA’ İLE MÜCADELEYİ YAPMALIYIZ”

Tarım ve Orman İl müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, mücadele eylem planını aktardığı konuşmasında “Hiç zaman kaybetmeden seferberlik halinde ‘kahverengi kokarca’ ile mücadeleyi yapmalıyız. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde yapılacak eylem planında herkese görev ve sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Çarşamba Ticaret Borsası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Av. Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, Çarşamba Ticaret Borsası Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Kurum Amirleri, Muhtarlar, fındık üreticileri ve ihracatçıları ve tarım sektörü temsilcileri katıldı.

