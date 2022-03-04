Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 473 köy yolu ulaşıma kapandı

SİNOP (AA) - Sinop, Çorum, Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı nedeniyle 473 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sinop'ta Boyabat ilçesinde 25, Ayancık'ta 10, Durağan ve Dikmen ilçelerinde ikişer olmak üzere 39 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Çorum'da da kar yağışının ardından kapanan 220 köy yolunun 120'si, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız devam eden çalışmalarıyla ulaşıma açıldı. Merkez ile İskilip, Bayat ve Kargı ilçelerine bağlı 100 köy yolunda ise çalışmalar 35 araç ve 80 personelle devam ediyor.​​​​​​​

Kastamonu'da 301, Amasya'da ise 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

