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Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi

21.08.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 82'ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 82'ye yükseldiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 71, Sinop'ta 10, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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