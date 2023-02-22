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Karadeniz'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

22.02.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon, Rize ve Ordu'dan, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına destek sürüyor.

Trabzon'da vatandaşlar, Valilik koordinasyonunda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde oluşturulan Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi ile Beşirli Çok Amaçlı Spor Kompleksi'ne yardım getirmeye devam ediyor.

Tasnif edilen malzemeler paketlendikten sonra, tır ve kamyonlarla deprem bölgesine sevk ediliyor.

Yardım faaliyetleri kapsamında, Ortahisar Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü atölyelerinde üretilen 50 kışlık çadır, Adıyaman'a gönderildi. Ayrıca, belediye ekipleri Hatay'da 15, Adıyaman'da 40 konteyner ile 10 çadırın kurulumunu yaptı.

RİZE

Rizeliler de depremzedelere yardıma devam ediyor.

Vatandaşlar yardımlarını, Rize Gençlik Merkezi'ne ulaştırıyor.

Kente gelen depremzedeler de burada oluşturulan sosyal marketten giyim ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Depremzedelere yönelik psikososyal destek çalışmaları ise Rize Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

ORDU

Ordu'da yardımlar belirlenen merkezlere getiriliyor.

Kabadüz ilçesinde vatandaşların hazırladığı odunlar, Malatya'ya gönderildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, odunların yüklendiği kamyonu deprem bölgesine uğurladı.

Kaya, ilçeden beşinci odun yüklü kamyonu deprem bölgesine sevk ettiklerini belirterek, "Destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise depremin en çok etkilediği illerde çevre temizliği ve çöp toplama çalışmalarını koordineli şekilde yürütüyor.

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