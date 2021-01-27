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Karadeniz'in kaybolmaya yüz tutmuş müzik enstrümanları müzede geleceğe taşınıyor

27.01.2021 11:04 | Son Güncelleme:
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TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalioğlu: - "Bunlar yeni nesil tarafından bilinmeyen enstrümanlar. Yaptığımız çalışma sayesinde ziyaretçiler karekodları okutarak, enstrümanlar hakkında bilgi alıp, nasıl çalındığı ve nasıl ses çıkardığını görüp, duyabiliyor. İlgi çekici bir çalışma oldu"

GAZİ NOGAY - Karadeniz Bölgesi'nde, içi boş kemik, kamış, deri, çalı bitkisi ve boynuz gibi malzemelerden üretilen, kaybolmaya yüz tutmuş eserler arasında yer alan nefesli, vurmalı, mızraplı ve yaylı çalgılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Özel İpekyolu Müzesi'nde geleceğe taşınıyor.

TTSO tarafından Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2014 yılında kurulan Özel İpekyolu Müzesi'nde, Trabzon başta olmak üzere tarihi İpekyolu güzergahındaki bölgeye ait çok sayıda el yazması eserin yanı sıra arkeolojik ve kültürel eserler sergileniyor.

Müze içerisinde, kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanların sergilendiği bölüm de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle müzik enstrümanlarına ilgi duyanlardan rağbet gören bölümde, Karadeniz Bölgesi'ne özgü 30'dan fazla müzik enstrümanı yer alıyor.

Bölgedeki insanlar tarafından içi boş kemik, kamış, deri, çalı bitkisi ve boynuz gibi materyallerden üretilen ve kaybolmaya yüz tutmuş eserler arasında yer alan kemençe, gıygıy, kaynana zırıltısı, zil zurna, yusufcuk kuşu ve kaval gibi nefesli, vurmalı, mızraplı ve yaylı çalgılar, geleceğe taşınıyor.

Vitrinde yer alan müzik enstrümanlarının altındaki barkodları telefonlarıyla okutan ziyaretçiler, internet üzerinden yönlendirilen sayfada söz konusu müzik aleti hakkında bilgi alıp, nasıl kullanıldığı hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyor.

- "Bunlar yeni nesil tarafından bilinmeyen enstrümanlar"

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzelerin toplum için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ülkelerin, sahip olduğu değerleri koruyup bu değerleri dünya insanlığına sunabildiği ölçüde çekim merkezi haline gelebileceğini anlatan Hacısalihoğlu, "Biz de oda olarak böyle bir merkez oluşturmak istedik. Hazırladığımız proje ile odamızın binasının girişinde tüm ziyaretçilerin rahatlıkla gezebileceği bir müze alanı oluşturduk." dedi.

Müzede, müzik enstrümanlarının yer aldığı bölümün ilgi gören kısımlardan olduğunu ifade eden Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bölüm tarihi İpekyolu güzergahı ve bölgemizde kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanların yer aldığı ve onların tanıtımının yapıldığı bir alan. Eserlerin tümü çalışır vaziyette sergileniyor. Bunlar yeni nesil tarafından bilinmeyen enstrümanlar. Yaptığımız çalışma sayesinde ziyaretçiler karekodları okutarak, enstrümanlar hakkında bilgi alıp, nasıl çalındığı ve nasıl ses çıkardığını görüp, duyabiliyor. İlgi çekici bir çalışma oldu. Şu anda 30'ün üzerinde eser var ama bunlar 100'leri bulacak. Bölgede, bunlar gibi ne kadar enstrüman varsa hepsini burada sergilemeye gayret ediyoruz."

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