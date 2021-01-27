Karadeniz'in kaybolmaya yüz tutmuş müzik enstrümanları müzede geleceğe taşınıyor

GAZİ NOGAY - Karadeniz Bölgesi'nde, içi boş kemik, kamış, deri, çalı bitkisi ve boynuz gibi malzemelerden üretilen, kaybolmaya yüz tutmuş eserler arasında yer alan nefesli, vurmalı, mızraplı ve yaylı çalgılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Özel İpekyolu Müzesi'nde geleceğe taşınıyor.

TTSO tarafından Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle 2014 yılında kurulan Özel İpekyolu Müzesi'nde, Trabzon başta olmak üzere tarihi İpekyolu güzergahındaki bölgeye ait çok sayıda el yazması eserin yanı sıra arkeolojik ve kültürel eserler sergileniyor.

Müze içerisinde, kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanların sergilendiği bölüm de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Özellikle müzik enstrümanlarına ilgi duyanlardan rağbet gören bölümde, Karadeniz Bölgesi'ne özgü 30'dan fazla müzik enstrümanı yer alıyor.

Bölgedeki insanlar tarafından içi boş kemik, kamış, deri, çalı bitkisi ve boynuz gibi materyallerden üretilen ve kaybolmaya yüz tutmuş eserler arasında yer alan kemençe, gıygıy, kaynana zırıltısı, zil zurna, yusufcuk kuşu ve kaval gibi nefesli, vurmalı, mızraplı ve yaylı çalgılar, geleceğe taşınıyor.