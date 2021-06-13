Karadeniz'in menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası doğaseverleri ağırlıyor

Düzce'den motosikletle Türkiye turu için yola çıkan Levent Ünal ve Halit Seçkin de yaylayı ziyaret edenler arasında bulunuyor. Eşsiz manzarada fotoğraf çekilen iki arkadaş, doğanın tadını çıkarıyor.

Kontrollü normalleşme ile yaylada, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da gelen konuklar dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Gölün de bulunduğu yayla, ziyaretçilerine kano, golf, beyzbol, trekking ve yamaç paraşütü gibi farklı aktiviteler yapma imkanı da sunuyor.

Aybastı ilçesinde menderesleri ile ünlü 1500 rakımlı Perşembe Yaylası da her mevsim farklı doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinden yola çıkan Levent Ünal, AA muhabirine, önce Sinop'a, ardından Ordu'ya geldiklerini söyledi.

Arkadaşı ile Türkiye turu yapmayı planladıklarını belirten Ünal, "Emekli olduktan sonra işi gücü bıraktım. Çünkü hayat gezmekle güzel. Bu şekilde geziyoruz. Perşembe Yaylası da muhteşem bir yer, umarım bozulmaz. Temiz, insanları da cana yakın. Etrafı kirletmeyecekseniz buraya da bekleriz." dedi.

Tavsiye üzerine motosikletle Perşembe Yaylası'na geldiklerini anlatan 60 yaşındaki Halit Seçkin ise şunları dile getirdi:

"İyi ki de gelmişiz. Çok güzel bir yer, hoşumuza gitti. Bir akşam daha kalmaya karar verdik, bugün de etrafı geziyoruz. Doğa harikası bir yer, inşallah bozulmaz. Aslında insanlar aldığı gibi bıraksa hiçbir sorun olmaz."

- "Burada sağlığım yerine geliyor"

Ziyaretçilerden Selim Maral da 5 sene önce bu bölgede koyun otlattığını ancak sonrasında bu işi bıraktığını söyledi.

Ünye ilçesinde yaşadığını ifade eden Maral, stres atmak için yaylaya geldiğini, güzel havanın keyfini burada çıkarttığını aktardı.