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Karadenizli balıkçılar av yasağının başlamasıyla bakım ve onarım çalışmalarına başladı

15.04.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadenizli balıkçılar av yasağının başlamasıyla bakım ve onarım çalışmalarına başladı

Karadenizli balıkçılar, bugün sona eren av sezonuyla ağlarda ve teknelerde bakım, onarım çalışmalarına başladı.

1 Eylül 2021'de yeni sezona palamut ve hamsi avı ile başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, denizlerdeki av yasağının başlamasıyla teknelerini limanlara yanaştırdı.

Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan balıkçılar, yırtılan ağları onararak teknelerinin tamirat işlemlerini gerçekleştiriyor.

Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı'ndaki gırgır teknesinde çalışan Yılmaz Genç, AA muhabirine, yaşadıkları bazı sorunlara rağmen sezonu iyi kapattıklarını söyledi.

Balıkçı gemilerinin bir süre sonra yurt dışındaki denizlere açılacağını aktaran Genç, "Her sene olduğu gibi bu yıl da hamsi avı Abhazya bölgesinde oldu. Tekneler mecburen o bölgelere geçtiler. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Moritanya ve Afrika ülkelerinin yer aldığı denizlere açılacağız. Şu anda paydos yaptık. Ağların tamiratı ve teknelerin bakımı yapılıyor. Sezon açıldığı zamanda ağlarda yine onarım olacak. Şimdi yırtıklar dikiliyor o zaman da palamut veya istavrit için diğer ağlar hazırlanacak." dedi.

Genç, gırgır teknelerinin limandaki işlemlerin ardından tersanelerde bakıma gireceğini kaydetti.

Ağların üzerinde yer alan mantarların kopan kısımlarını tamir eden Mehmet Akyazı ise hamsi açısından verimli bir av sezonu yaşadıklarını, Gürcistan başta olmak üzere İğneada ve Sinop gibi bölgelerde avlanmayı sezon boyunca sürdürdüklerini ifade etti.

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