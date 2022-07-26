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Karadenizli balıkçılar yeni av sezonu hazırlıklarına ağlarını örerek başladı

26.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi Sinoplu balıkçılar ağlarını palamut için onarıyor

SİNOP (AA) - GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak balık avı sezonu öncesi Karadenizli balıkçılar, yıpranan ağlarını yeni sezonda bol olması beklenen palamut için örüyor.

Türkiye'de balıkçılık yapılan önemli kentlerden Sinop'ta, balık ağlarının yeni sezona yetiştirilmesi için çalışmalar hızlandı.

Balıkçılar, kentteki Limaniçi mevkisinde oluşturulan alanda ağlarının onarımını yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Balıkçı Recai Ergül, AA muhabirine, yaz döneminde balıkçıların zamanlarını ağ onarımı ve tekne tamiri yaparak geçirdiklerini söyledi.

Özellikle ağ onarımının iyi bir avcılık için şart olduğuna işaret eden Ergül, "Yazın ağların bakımını tamiratını ne kadar iyi yaparsan, denizde o kadar iyi kazanırsın." dedi.

Ergül, balıkçılar olarak yıpranan ağları elden geçirdiklerini belirterek, "Şu an tüm balıkçılar ağ ve tekne onarımı yapıyor. Belli ki yeni sezonda da palamut bereketli olacak. Karadeniz'de, Rize'den İğneada'ya kadar palamut görüntüleri var. Yani öyle duyma değil, görme ve yakalama var şu an. İnşallah güzel bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

- Yirmi beş senedir ağ ören insanlar var"

Balıkçı Saim Sezen de balık ağı örmenin işi bilen biri için çok zor olmadığını vurguladı.

Av sezonunun başlayacağı 1 Eylül'e kısa süre kala yoğun şekilde ağ tamiri yaptıklarını anlatan Sezen, şöyle konuştu:

"Sezon yaklaşırken teknelerin paslanma olmasın diye boya bakımları yapılıyor. Yine cihaz değiştirme ve makine bakımları gerçekleştiriliyor. Ağ tamirleri yine aynı şekilde yapılmaya devam ediyor. Bunun tamirinin işi bilen biri için hiçbir zorluğu yok. Çünkü 20-25 senedir ağ ören arkadaşlarımız var. Aynı zamanda yaz aylarında insanların geçim kaynağı da oluyor. Uğraş oluyor, vakit geçiriyoruz."

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, yeni sezonda palamudun yüz güldürmesini beklediklerini söyledi.

Hazırlıkların artık son aşamaya geldiğine işaret eden Ünlü, "1 Eylül'de 'vira bismillah' diyerek inşallah denize açılacağız. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Palamut balığının bol olacağına dair belirtiler var. Her yeni sezon öncesi gibi umutluyuz." İfadesini kullandı.

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