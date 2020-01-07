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  4. Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

SİNOP HABERLERİ  | 07.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Karadenizli balıkçıların yüzü dip balıklarıyla gülüyor

SİNOP (AA) - Palamut ve hamsi avcılığının sona erdiği Karadeniz'de balıkçılar ağlarında mezgit, barbunya ve kalkanla limana dönüyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ömer Tuncer, AA muhabirine, bölgede hamsi ve palamut avcılığının tamamen bittiğini söyledi.

Bu balıkların yerini tezgahlarda mezgit, barbunya ve kalkanın aldığını vurgulayan Tuncer, özellikle son günlerde mezgitin yüz güldürdüğünü dile getirdi.

Hamsinin artık Gürcistan karasularında avlandığına işaret eden Tuncer, "Hamsi tekrar bizim karasularımıza döner mi bilemiyoruz ancak bizim bu anlamda bir beklentimiz yok. Palamut zaten büyük hayal kırıklığı oldu. Mezgit, barbunya gibi balıklarımız avlanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız bol bol tüketme şansı buluyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Balık Karadeniz Sinop

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