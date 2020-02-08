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Karadenizli tayfalar Marmara'da balık olmayınca memleketlerine erken döndü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 08.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Eylül ayında Ordu, Samsun, Bartın ve Zonguldak'tan Marmara'da avlanmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, denizde balığın az olması nedeniyle erken paydos etmek zorunda kaldı - Balıkçı Cemil Duran: - "Artık balık iyice azaldı. Denizden boş ağlarla veya çok az balıkla dönmeye başladık. O yüzden bu sene sezonu erken bitirdik"

TEKİRDAĞ (AA) - MESUT KARADUMAN - Balık sezonunun başlamasıyla Marmara'da çalışmak için Karadeniz'den Tekirdağ'a gelen tayfalar, bu yıl balığın az olması nedeniyle erken paydos etti.

Ordu, Samsun, Bartın ve Zonguldak'tan çok sayıda tayfa, Marmara'da teknelerde çalışmak için geçen eylülde Tekirdağ'a geldi.

Marmara Denizi ve zaman zaman Karadeniz'e ağ atıp "derya kuzuları"nın peşine düşen tayfalar, evlerine ekmek parası gönderebilmek için teknelerde yoğun mesai harcadı.

Bu sene denizden umduğunu bulamayan, avladıkları hamsiyle yüzleri az da olsa gülen balıkçılar, 15 Nisan'da başlayacak av yasağını beklemeden erken paydos etti.

Yıpranmış ağlarının tamiri yapıp limana istifleyen tayfalar, memleketlerine döndü.

- "Denizden boş ağlarla dönmeye başladık"

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Şükrü Ozan Dedeler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerine ekmek parası göndermek için gurbete gelen tayfaların bu sene umduğunu bulamadığını söyledi.

Denizde balık azlığının yanı sıra, son günlerde Marmara'da görülen deniz salyasının (müsilaj) da avlanmayı oldukça güçleştirdiğini vurgulayan Dedeler, "Karadeniz'den gelen tayfalar da ağ bakımlarını yapıp memleketlerine döndü. Bu arkadaşlar artık yeni sezon için eylülü bekleyecek." dedi.

Tayfa Cemil Duran da evlerine ekmek götürmek için geldikleri Tekirdağ'dan bu sene erken döneceklerini ifade etti.

Marmara'da bu yıl istavrit avladıklarını ardından Karadeniz'de hamsiyle sevindiklerini anlatan Duran, "Artık balık iyice azaldı. Denizden boş ağlarla veya çok az balıkla dönmeye başladık. O yüzden bu sene sezonu erken bitirdik. Ağ bakımlarımızı yaptık." diye konuştu.

Tayfa Erdinç Deniz ise ağların bakımını yaptıktan sonra yeni sezonda dönmek üzere memleketine gideceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Karadeniz TAYFA Tekirdağ

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