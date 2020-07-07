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Karadolap Mahallesi’nde yaz kampanyası çalışmaları

İSTANBUL HABERLERİ  | 07.07.2020 14:03 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan yaz kampanyası devam ediyor.Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü kampanya kapsamında ekipler bu kez Karadolap Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan yaz kampanyası devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesinin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü kampanya kapsamında ekipler bu kez Karadolap Mahallesi’nde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.
Başkan Deniz Köken, mahalle esnafıyla sohbet etti
Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Başkan Deniz Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.

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