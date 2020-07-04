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Karaduvar sahili, çöp ve atıklardan arındırıldı

MERSİN HABERLERİ  | 04.07.2020 20:05 | Son Güncelleme

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Karaduvar sahilindeki deniz kumları, lazerli plaj eleme-temizleme makinesi kullanılarak, zaman içinde biriken her türlü çöpten ve atıktan filtrelenerek temizlendi.Akdeniz Belediyesi tarafından, birkaç ay önce yeni bir istinat duvarı örülen, baştan sona temizliği yapılıp yeşillendirilen ve peyzaj çalışması tamamlanan Karaduvar Mahallesi sahilinde, bu kez de kumsala el atıldı.

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Karaduvar sahilindeki deniz kumları, lazerli plaj eleme-temizleme makinesi kullanılarak, zaman içinde biriken her türlü çöpten ve atıktan filtrelenerek temizlendi.
Akdeniz Belediyesi tarafından, birkaç ay önce yeni bir istinat duvarı örülen, baştan sona temizliği yapılıp yeşillendirilen ve peyzaj çalışması tamamlanan Karaduvar Mahallesi sahilinde, bu kez de kumsala el atıldı. Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, lazerli plaj eleme-temizleme makinesi yardımıyla, sahilde bulunan her türlü kesici atığı, sigara izmaritlerini, şişeleri, gazoz kapaklarını, cam kırıkları, deniz otları ve dal parçaları gibi nesneleri deniz kumundan ayıklayıp sahili tamamen temizledi.
“Karaduvar’ı bir cazibe merkezi haline getireceğiz”
Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte Karaduvar Mahallesi’ni ziyaret ederek sahilde gerçekleşen çalışmaları inceleyen ve ekiplerden bilgi alan Başkan Gültak, eline kürek alarak, tamamen temizlenip ağaçlandırma yapılan sahilde toprak attı. Mahalleyi sokak sokak gezerek yapılması gereken çalışmaları tespit eden Gültak, “Karaduvar Mahallesi’ni insanlarımızın akın akın görmeye ve gezmeye geldiği bir cazibe merkezine dönüştüreceğiz. Nitekim geçen yıl sonuna doğru, kentimiz ve ülkemiz çapında büyük ses getiren ve yoğun ilgi çeken balık festivalini düzenlediğimiz mahallemize, ihtiyacını duyduğu diğer tüm hizmet ve çalışmaları da sunuyoruz. Daha önce kapsamlı şekilde çevre düzenlemesini yaptığımız Karaduvar sahilimizin, bu kez de modern bir makine yardımıyla kumunu eleyip temizliyoruz. Bu çalışma sayesinde plajımız tertemiz ve düzenli bir görünüme kavuşacak" dedi.
Burada insanların gönül rahatlığıyla denize girebileceğini, dileyenin balık avlarken, isteyenlerin de denizin hemen kenarında piknik yapabileceğini kaydeden Gültak, "Akdeniz’de denizi, balıkçılığı ve tarımsal üretimiyle öne çıkan Karaduvar Mahallemizi bir cazibe merkezine dönüştürmek için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz” diye konuştu.

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