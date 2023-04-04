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Karagümrük, 2023 yılında Süper Lig’de mağlubiyet yaşamadı

04.04.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Karagümrük, İstanbulspor galibiyeti ile birlikte Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Andrea Pirlo’nun öğrencileri, 2023 yılında ligde henüz mağlubiyet yaşamadı.

Karagümrük, 2023 yılında Süper Lig’de mağlubiyet yaşamadı

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 1-0’lık skor ile mağlup eden Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 5 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.
Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük; Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor karşısında 3 puana ulaşan taraf olurken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kaldı.
İstanbul temsilcisi, ligde son mağlubiyetini 15. haftada deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor’a karşı 2-1’lik skorla almıştı.

2023 YILINDA LİGDE MAĞLUBİYET YAŞAMADI

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Fatih Karagümrük, 2023 yılında Süper Lig’de çıktığı 10 maçta ise 4 galibiyet, 6 beraberlik elde ederek mağlubiyet görmeyen tek ekip olarak dikkat çekti. Pirlo’nun öğrencileri, bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 17 gole engel olamadı.

Kırmızı-siyahlılar, 2023 yılında resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Başakşehir karşısında yaşadı. 18 Ocak 2023’te oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakasında Başakşehir’e penaltılarla 5-3 kaybeden Karagümrük, kupadan elenmişti.

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