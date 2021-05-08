Karagümrük, Gençlerbirliği'ne fark attı

Süper Lig'in 40. haftasında Karagümrük evinde, ligde kalma yarışındaki Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 5-1'lik skorla kazandı.

Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Zukanovic, 17. dakikada Borini, 61. ile 76. dakikalarda Ndao ve 88. dakikada penaltıdan Lens kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 90+4. dakikada İlker attı.

5 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Karagümrük, bu sonuçla 54 puana yükseldi ve 9. sıraya yerleşti. Üst üste 3. maçında yenilgi alan Gençlerbirliği ise 35 puanla, 17. sıradaki Kayserispor'un 5 puan gerisinde 20. sıradaki yerini değiştiremedi ve ligde kalması mucizelere kaldı.

Süper Lig'in 41. haftasında Karagümrük deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği evinde Göztepe'yi konuk edecek.

