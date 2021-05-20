SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Karagümrük'te açıklama: Roco'yu Napoli istiyor

Karagümrük'te açıklama: Roco'yu Napoli istiyor

20.05.2021 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın, Enzo Roco'nun peşinde Napoli'nin olduğunu söyledi.

Karagümrük'te açıklama: Roco'yu Napoli istiyor

Karagümrük Sportif Direktörü Murat Akın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan bedelsiz olarak kadrolarına kattıkları Enzo Roco'nun Napoli yolunda olduğunu söyledi.

Roco'nun kaliteli bir oyuncu olduğunu söyleyen yönetici, "Roco harika bir profesyonel, çok ciddi ve çalışkan bir oyuncu. Defansif olarak iyi özellikleri var, hızlı, pasları iyi. Oyunu biliyor. Onunla sözleşmemiz bitti ve bizim Napoli ile bir görüşmemiz olmadı ancak Napoli'den birilerinin kalecimiz Viviano ile konuştuğunu biliyoruz. Teknik direktörümüz de bir İtalyan, Farioli ve başka İtalyan takımlarından da talep oldu. Roco, Beşiktaş'tan bedelsiz geldi ve 2 yıllık sözleşme önermemize rağmen 1 yıllık kontrat istedi. İyi bir sezon geçirdi. İspanyol takımları da onu istiyor." dedi.

"ROCO'NUN HARİKA BİR TAKIMA GİTME AMACI VAR"

Roco'nun Napoli'de başarılı olabileceğini kaydeden Akın, "Koulibaly, Belçika'da oynadı ve şu anda geldiği seviyeyi hepimiz görüyoruz. Serie A gibi bir ligde oynamaya ihtiyacı vardı. Roco'nun da harika bir sezon geçirerek iyi bir takıma gitme amacı vardı, bunu başaracağına eminim." ifadelerini kullandı.

Kendi sezonlarını da değerlendiren Murat Akın, "Ligi 8. sırada tamamladık ve 7. sıra ile puanlarımız eşitti. Avrupa'ya birkaç puanla kaçırdık. Türk futbolu için devrim niteliğinde adımlar attık." diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
'Geldiğimizden bu yana dik durduk''Geldiğimizden bu yana dik durduk'
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

Trabzonspor, Uğurcan için acele etmeyecek

Ali Koç yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı

Ali Koç yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı

Türk futbolunun acı kaybı

Türk futbolunun acı kaybı

Erdoğan'dan seyirci müjdesi!

Erdoğan'dan seyirci müjdesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

Bomba iddia! F.Bahçe'den Beşiktaş'a gidiyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Galatasaray'a tazminat darbesi!

Galatasaray'a tazminat darbesi!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

İşte Galatasaray'ın yeni teknik direktörü!

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Ünlü yorumcuya program çıkışı saldırı girişimi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.