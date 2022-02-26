Karahantepe'ye uluslararası ilgi arttı

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa'da neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında yer alan Karahantepe Ören Yeri'ne uluslararası ilgi artıyor.

Karahantepe Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, AA muhabirine, 3 yıl önce kazı çalışmalarına başladıkları Karahantepe'nin kısa sürede hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun dikkatini çektiğini söyledi.

Ören Yeri'nde gün yüzüne çıkarılan 28 önemli eserin Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde sergilendiğini hatırlatan Karul, Karahantepe'ye ilginin artmasında sergilenen eserlerin de katkı sunduğunu dile getirdi.

Karul, neolitik döneme ilişkin 11 bin yıllık olduğu belirtilen insan ve hayvan başlıklı mühendislik harikası heykellerin dünyadaki arkeolog ve tarihçilerin dikkatini çektiğini vurguladı.

- "Kazılar iyi tanıtıldı"

Karul, iki yıldır gelen talepler doğrultusunda Almanya, İtalya ve Fransa gibi farklı ülkelere giderek Karahantepe’deki keşifleri anlattığını söyledi.

Tarihi ören yerinin hem yurt içinde hem de yurt dışında çok iyi tanıtıldığını ifade eden Prof. Dr. Karul, şöyle dedi:

"Kazılarda açığa çıkan kalıntıların kamuoyuyla paylaşılması konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığının kararlılığı ve bu konuda gösterdiği özen tanıtımda son derece belirleyici oldu. Bunun boyutu yurt içiyle sınırlı kalmadı çok sayıda dünyanın farklı ülkelerinden gazeteciler Karahantepe'ye davet edilerek kazılar tanıtıldı. Karahantepe'nin sadece yurt içinde değil yurt dışında da iyi tanıtılması sağlandı. Çin devlet televizyonunda Karahantepe'ye ilişkin bir videonun 300 milyon kişi tarafından izlenmiş olması bile ülkemizdeki arkeolojik çalışmanın dünyaya tanıtılması açısından son derece önemli buluyoruz. İngiltere, Almanya, Rusya ve Amerika'da ören yerimize ciddi manada ilgi artmaya başladı. Bunun meyvelerini yakın gelecekte alacağımızı ümit ediyoruz."

- Göbeklitepe etkisi de var

Karul, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Göbeklitepe'nin artık tarih ve arkeoloji meraklısı herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Karahantepe'de de Göbeklitepe'ye benzer eserlerin ortaya çıkmasının ören yerinin bilinilirliğini artırmaya katkı sunduğunu belirten Karul, şöyle devam etti:

"Karahantepe'nin bu kadar kısa sürede kamuoyuna mal olmasının iki sebebi var. Bunlardan birisi son 3 yıldır yaptığımız kazılarda açığa çıkan kalıntılar. Bunlar bizim daha önceden Göbeklitepe'de ortaya çıkan kalıntıların benzeri olmakla birlikte onlara yenilerinin de eklendiği bir yer. Kazılarda ortaya çıkarılanlar bu ünün asıl nedenidir. Özellikle başta Göbeklitepe olmak üzere Şanlıurfa bölgesinde Neolitik Dönem'e ait olan yerler hakkında kamuoyunun zaten bilgisinin olmasıdır. Buna yenilerinin eklenmesi de aslında mevcut bir altlığa yeni şeylerin eklenmesidir. Karahantepe'nin kısa sürede tanınmışlığının yarısı Göbeklitepe'de benzer eserlerin bulunmasından, yarısı da buradaki kazılarda açığa çıkardığımız kalıntılardan kaynaklanıyor."

Prof. Dr. Karul, Karahantepe'deki kazıların bu yıl mayıs ayında daha kapsamlı olarak başlamasının planlandığını belirtti.

Karahantepe'de bu yılda yeni sürpriz kalıntılara ulaşmayı beklediklerini vurgulayan Karul, "Biz tarih öncesinin bu dönemine ilişkin insan yaşamının tüm boyutlarıyla açığa çıkarılması ve ortaya çıkarılmasına konsantre olduk. Böyle bakılınca ucu açık çok yönlü bugünkü yaşamımız ne kadar renkli ve çeşitliyse tarihimiz içerisinde de bu tür çeşitliliği içeren bir yaşamın olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yakın gelecekte buradaki kazıların sonuçlarının kamuoyunun ilgisini çekmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Yeni dönemde daha kalabalık bir ekiple kazı yapmak istiyoruz." dedi.

