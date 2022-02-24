Karakomik Filmler 2: Deli - Emanet sinemada gösterime girdiği 2020 yılında izleyiciler tarafından yoğun ilgiyle karşılanmıştı. Cem Yılmaz, Büşra Develi, Özkan Uğur gibi usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Karakomik Filmler 2: Deli - Emanet filmi bu akşam ilk kez televizyonda gösterilecek. Bu kapsamda Karakomik Filmler 2: Deli - Emanet konusu nedir? Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet oyuncuları kimler? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Cem Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği Karakomik Filmler 2: Deli- Emanet filminin konusu ve ayrıntılar haberimizde.

KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ - EMANET KONUSU NEDİR?

Karakomik Filmler 2: Deli - Emanet, Karakomik Filmler'in devam filmidir.

Deli, en büyük hayali sevdiği kızın karşısında oturmak olan bir taksicinin, gece mesaisinde başına gelen olayları konu alıyor.

Karakomik Filmler'in devam filminin ikinci bölümün Emanet, yetenek yarışmalarına katılıp bu sayede şöhret olmanın hayalini kuran bir dansçının hikayesini konu ediyor.

KARAKOMİK FİLMLER 2: DELİ - EMANET OYUNCULARI KİMLER?

Karakomik Filmler 2: Deli oyuncuları Cem Yılmaz, Büşra DEveli, Özkan Uğur, Emin Gülsoy, Cem Davran, Gürkan Deniz Akhanlı, Hamit Annak, Güçlü Aydoğdu ve daha birçok ünlü isimden oluşuyor.

Karakomik Filmler 2: Emanet oyuncu kadrosu başrollerinde Cem Yılmaz ve Özge Özpirinççi yer alıyor. Filmin oyuncuları arasında ayrıca Zafer Algöz, Ozan Güven, Saba Tümer, Çağlar Çorumlu, Celil Nalcakan, Gülden Avşaroğlu, Seda Bakan gibi değerli isimler var.

