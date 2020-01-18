YURTHABER
  4. Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı

Karaköprü Belediyespor tek attı üç aldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 18.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig temsilcisi Karbel Karaköprü Belediyespor yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta 24 Anagold Erzincanspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor 19. Hafta maçında 24 Anagold Erzincanspor ile karşı karşıya geldi. Kırmızı siyahlı ekip yeni yönetimiyle çıktığı ilk maçta rakibini Emre Okur’un 16. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmayı Karbel Karaköprü Belediyespor’un yeni Kulüp Başkanı Ahmet Kenan Kayral ve yönetim kurulu üyeleri de tribünden takip ederken, maç sonu yöneticiler futbolcular galibiyeti birlikte kutladı. Maça ev sahibi Karbel Karaköprü Belediyespor baskılı başlarken, 16. Dakikada gelişen organize atakta yeni transfer Yasin Reis’in ortasında golcü futbolcu Emre Okur kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Rakip 24 Anagold Erzincanspor beraberlik golü için geliştirdiği ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Karaköprü Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol üretmek için ataklar geliştirse de Karaköprü Belediyespor kalecisi Erşen Çilingir kritik kurtarışlarıyla kalesini gole kapattı. İkinci devrede gol sesi çıkmayınca Karbel Karaköprü Belediyespor maçı 1-0 kazarak 3 puanın sahibi oldu ve 19. Haftada 29 puana ulaştı.
Maç sonunda futbolcular galibiyeti taraftarla kutlarken, soyunma odasında da büyük sevinç yaşandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!Kolejde başlayan aşk hiç bitmedi!
Özhaseki Şanlıurfa’daki projeleri yakından incelediÖzhaseki Şanlıurfa’daki projeleri yakından inceledi
Şanlıurfa’lı kadınlar kurslarla meslek sahibi oluyorlarŞanlıurfa’lı kadınlar kurslarla meslek sahibi oluyorlar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
06:05
Sabah
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:18
Akşam
17:40
Yatsı
18:59

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Cumartesi

Ezgi Eczanesi
Merkez
Gölpınar Eczanesi
Merkez
Güzelşehir Eczanesi
Merkez
Kara Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Ensar Eczanesi
Akcakale
Nehir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Siverek’te görev yapan öğretmenler Urfa’da sanat rüzgarı estirdi

Siverek’te görev yapan öğretmenler Urfa’da sanat rüzgarı estirdi

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.