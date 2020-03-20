YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Karaköprü’de korona virüsüne karşı toplantı yapıldı

Karaköprü’de korona virüsüne karşı toplantı yapıldı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 20.03.2020 16:37 | Son Güncelleme

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını ve alınacak önlemler konusunda toplantı gerçekleştirdi.Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçe genelinde korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendirmek, alınacak yeni tedbirleri görüşmek amacıya başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenleyip önlemleri genişleterek en üst düzeye çıkarılması konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını ve alınacak önlemler konusunda toplantı gerçekleştirdi.
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçe genelinde korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendirmek, alınacak yeni tedbirleri görüşmek amacıya başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenleyip önlemleri genişleterek en üst düzeye çıkarılması konusunda toplantı gerçekleştirdi. Baydilli konuşmasında, “Dünyayı etkisi altına alan covid-19 korona virüsüne karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da ve Karaköprü’de önlemlerimizi hat safhaya çıkartarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz, şu unutulmasın ki virüs alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir. Önlemlerimizi en iyi şekilde alırsak daha fazla alana yayılmasını önleriz” ifadelerini kulandı.
Toplantıda bu güne kadar yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında başkan yardımcılarından ve birim müdürlerinden bilgi alan Baydilli korona virüsüne karşı çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini de dile getirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
Feci kaza! Ölü ve yaralılar varFeci kaza! Ölü ve yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Hisarcık Belediyesi’nden Korona virüs nedeniyle hasta ve yaşlılara ücretsiz servis hizmeti

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Düzce'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına moral videosu

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Bellona Kayseri Başkanı Ömer Yağmur:

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Korona virüsü fırsatçılarına geçit yok

Fatsa’da ev yangını

Fatsa’da ev yangını

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Körfez Belediyesi’nden muhtarlıklara el dezenfektanı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 20 Mart Cuma

İmsak
05:01
Sabah
06:21
Öğle
12:37
İkindi
16:03
Akşam
18:43
Yatsı
19:58

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler20 Mart Cuma

Alper Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Güzelşehir Eczanesi
Merkez
Nisa Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Hatice Demir Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

Bahçelievler Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe projesinin inşaatına başlanıldı

Özhaseki’den 20 yıl sonra Viranşehir Belediyesine ilk ziyaret

Özhaseki’den 20 yıl sonra Viranşehir Belediyesine ilk ziyaret

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.