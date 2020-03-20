Karaköprü’de korona virüsüne karşı toplantı yapıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını ve alınacak önlemler konusunda toplantı gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçe genelinde korona virüse karşı yapılan dezenfekte çalışmalarını değerlendirmek, alınacak yeni tedbirleri görüşmek amacıya başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla toplantı düzenleyip önlemleri genişleterek en üst düzeye çıkarılması konusunda toplantı gerçekleştirdi. Baydilli konuşmasında, “Dünyayı etkisi altına alan covid-19 korona virüsüne karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi Şanlıurfa’da ve Karaköprü’de önlemlerimizi hat safhaya çıkartarak tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz, şu unutulmasın ki virüs alınacak tedbirlerden daha güçlü değildir. Önlemlerimizi en iyi şekilde alırsak daha fazla alana yayılmasını önleriz” ifadelerini kulandı.

Toplantıda bu güne kadar yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında başkan yardımcılarından ve birim müdürlerinden bilgi alan Baydilli korona virüsüne karşı çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini de dile getirdi.

